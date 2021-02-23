Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalışla 412,06 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 13.884 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.636 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 yükselişle 5.782 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,70 değer kazancıyla 8.170 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,25 primle 23.072 puanda bulunuyor.
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