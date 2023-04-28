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Ekonomi
AA 28.04.2023 10:36

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, bu yılın mart ayında aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 73,55 artış gösterdi.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 20,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 88,55 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,06, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 89,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 72,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 93,87, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 85,55 arttı.

Endeks, bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,69, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,81, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,45, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 2,91 yükseldi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 8 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 15,21, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 51,54, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 53,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak belirlendi. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 128,96, istihdam hizmetleri yüzde 123,21, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 121,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, istihdam hizmetleri yüzde 2,12, mimarlık, mühendislik, teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 1,94, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 1,44 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 10,88, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 10,35, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,32 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

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