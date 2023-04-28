Çok Bulutlu 9.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.04.2023 09:28

ABD'li giyim firması GAP, 1800 çalışanını işten çıkarıyor

ABD'li giyim firması GAP, 1800 personelini işten çıkaracağını bildirdi.

ABD'li giyim firması GAP, 1800 çalışanını işten çıkarıyor

Old Navy, Banana Republic ve Athleta markalarını bünyesinde bulunduran GAP, ürün ve müşteri deneyimini yükseltmek amacıyla operasyon modelini optimize etmek için yeni eylemler planladığını bildirdi.

Bu kapsamda GAP, iş gücünün yaklaşık 1800 azaltılmasını içeren yeniden yapılandırma planını duyurdu.

GAP'in geçici üst yöneticisi Bob Martin, yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların yıllık 300 milyon dolarlık tasarrufla sonuçlanmasını beklediklerini kaydetti.

Martin, şirketin işletme modelini basitleştirip optimize ederek, yaratıcılığı yükselterek ve müşteri deneyiminin her boyutunda daha iyi teslimat sağlayarak GAP'i yeniden yapılandırmak için gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

GAP, Eylül 2022'de çeşitli departmanlarda yaklaşık 500 çalışanın işine son vermişti.

Şirket, 2022'nin son çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar açıklamış ve 2023 satışlarının da tahminlerinin altında olduğunu bildirmişti.

- Dropbox, çalışanlarının yüzde 16'sının işine son veriyor

Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı Dropbox da çalışanlarının yaklaşık yüzde 16'sına karşılık gelen 500 personelini işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin üst yöneticisi Drew Houston, yayımladığı mesajında, son zamanlardaki ekonomik gerilemeden kaynaklanan ters rüzgarların müşterileri ve işleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, daha önce kazanç sağlayan yatırımların artık sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Virgin Galactic’in uzay aracı test uçuşu başarıyla tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
Enerji ithalatı faturası martta yüzde 30,5 azaldı
10:40
Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı
10:39
Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan mezar steli Türkiye'ye dönüyor
10:31
Rus ordusu Ukrayna’da binaları vurdu: 8 ölü
10:24
e-YDS ve DİB-MBSTS hafta sonu yapılacak
10:37
ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı kim olacak?
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
Sudan'daki Türk vatandaşların tahliyesi
FOTO FOKUS
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
Sudan'daki Türk vatandaşları TSK'ya ait uçaklarla tahliye ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ