Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin TOBB heyetini kabulünün ardından Hisarcıklıoğlu, basın mensuplarına toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Nebati'ye TOBB Yönetim Kurulu ve Türk özel sektörünün çatı kuruluşu olarak hayırlı olsun ziyaretine geldiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, kendisinin Nebati ile daha önce 11 Aralık'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anımsattı.

Pozitif havadan dolayı memnun olduklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Gerek döviz kurları gerek diğer noktalar bir istikrara kavuşmaya başladı. Bundan dolayı memnuniyetimiz var. Üyelerimizin taleplerini de bugün sayın Bakanımıza ilettik. 2 saattir bu konuları konuşuyoruz. Sayın Bakanın yaklaşımı pozitif. Bu iş dünyası için de bize şevk veriyor" diye konuştu.