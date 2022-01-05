Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Nebati iş dünyasının temsilcilerini kabule başladı
[Fotoğraf: AA]
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki ilk kabulünde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.
Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmede, istişareye dayalı katılımcı bir anlayış ile hareket etmenin önemine vurgu yapıldı.
Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyümeye değinen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni dönemde kamuoyuyla paylaşılan enstrümanların detaylarını aktardı.
Toplantılar devam edecek
Yeni modelin işleyişi ve yansımalarının detaylı bir şekilde ele alınması amacıyla iş dünyası temsilcileri ile gerçekleşen toplantılar devam edecek.
Bu kapsamda Bakan Nebati, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ilerleyen günlerde ise diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
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