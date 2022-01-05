Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, şehit Fethi Sekin'i andı
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yılında andı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Allah'tan rahmet diliyorum"
Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin beşinci yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."
Kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin beşinci yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 5, 2022
Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/evK0ngibSj
Etiketler: TBMM Şehit Terör Saldırısı Mustafa Şentop
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