TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, şehit polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Allah'tan rahmet diliyorum"

Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin beşinci yıl dönümünde rahmetle, minnetle anıyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."