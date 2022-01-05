Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu: 100 bin imza toplarsa Tanju Bey de aday olabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamalarıyla ilgili, "Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de 'ben de aday olabilirim' diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir" dedi.
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Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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