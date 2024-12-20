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Ekonomi
TRT Haber 20.12.2024 06:40

Helal Akreditasyon Kurumu idari para cezaları artırıldı

Helal Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı için uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Helal Akreditasyon Kurumu idari para cezaları artırıldı

Helal Akreditasyon Kurumu'nun "2025 Yılı Helal Akreditasyon Kurumu İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlemesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un ek 1. maddesi kapsamında idari para cezalarına, 2024 yılı için belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı uygulandı.

Buna göre, 2925 yılı sonuna kadar geçerli olacak cezaların alt limiti 228 bin 71 lira 50 kuruş, üst limiti ise 2 milyon 280 bin 715 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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