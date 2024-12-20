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Ekonomi
TRT Haber 20.12.2024 06:27

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınır artırıldı

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınır 149 bin Türk lirası olarak yeniden belirlendi.

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınır artırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu kanunda belirlenen parasal sınırlar, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, 2025 yılı itibarıyla değeri 149 bin Türk lirasının altında olan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakem heyetleri görevli olacak.

İl tüketici hakem heyetleri, il sınırları içinde; ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Ayrıca, tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde başvurular kaymakamlıklara yapılabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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