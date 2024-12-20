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Ekonomi
AA 20.12.2024 03:14

Bazı bakanlık ve kurumlara personel alımı yapılacak

Danıştay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığına personel alınmasına ilişkin ilanlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı bakanlık ve kurumlara personel alımı yapılacak

Buna göre, Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere 2024 KPSS (B) Grubu puanı ve Kurum tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavla 1 mühendis , 2 tekniker, 1 teknisyen, 2 garson ve bir 1 hizmetli (terzi) alınacak.

Başvurular, 30 Aralık 2014- 8 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, ilgili kadrolara "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvurabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Merkezi teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla genel idare hizmetleri sınıfına dahil 9'uncu kadro dereceli 7 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı alacak.

Adaylar başvurularını, 30 Aralık 2024-17 Ocak 2025 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfında boş bulunan 8 Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alımı için 24 Şubat 2025, 12 Stajyer Kontrolör kadrosu için 25 Şubat 2025, 30 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosu için de 26-28 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara'da sözlü giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 20-24 Ocak 2025 tarihlerinde Bakanlığın internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yayımlanacak olan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

MSB

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak.

Başvurular, 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihlerinde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapılacak.

Tüm ilanlar için adaylar, ilgili başvurulara ilişkin detaylara, Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan sayısındaki Çeşitli İlanlar bölümünden ulaşabilecek.

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