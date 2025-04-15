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Ekonomi
TRT Haber 15.04.2025 11:35

Hedef 65 milyon turist

Turizm, ülkelerin en önemli gelir kaynakları arasında. Türkiye’nin bu yılki hedefi 65 milyon turist ve 64 milyar dolar turizm gelirine ulaşmak. Deniz, doğa, tarih ve sağlık turizmi, Türkiye’yi ilgi odağı yapıyor.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Hedef 65 milyon turist
[Fotograf: AA]

Turizm, sağladığı avantajlar ve büyük girdiler sayesinde ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendiriliyor. Hem ülke ekonomisi için kaynak oluşturması hem de kültürel olarak uluslararası ilişkileri geliştirmesi yanında, istihdam açısından da önemli sektörlerden biri. Turizmin bu önemini anlatabilmek adına 15-22 Nisan arası ‘Turizm Haftası’ olarak kutlanıyor.

Hedef 65 milyon turist

Turizm devi

Turizm konusunda önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye hem plajları hem yeşil doğası ile ilgi odağı. Özellikle Rusya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin önceliği kum-deniz-güneş üçlüsü olurken, Güney Avrupa, Uzakdoğu ve ABD gibi bölgelerden gelenlerin önceliği kültür turizmi ve arkeolojik zenginlikler oluyor. Son yıllarda özellikle Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinden sağlık turizmi amaçlı gelenler de turist sayısını artırdı.

Hedef 65 milyon turist

Hedef büyütüldü

Covid19 nedeniyle bir dönem sorun yaşayan turizm sektörü de hedef büyüttü. 2021’de 30 milyon turist, 30 milyar dolar turizm geliri elde edilirken, 2024’te 62 milyon turist gelmiş ve 61 milyar dolar turizm geliri elde edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 için açıkladığı hedef ise 65 milyon turist ve 64 milyar dolar turizm geliri. 2024’te turist başına harcama 972 dolar olarak kaydedilmişti. Bu rakamın da yükseltilmesi ve kişi başı bin doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Hedef 65 milyon turist

İstanbul, Antalya, Nevşehir

Türkiye’ye gelen turistlerin gözdesi İstanbul ve Antalya. Bu illeri Muğla, Aydın, Edirne ve Nevşehir izliyor. Başta Ayasofya ve Sultan Ahmet camileri olmak üzere İstanbul tarihi eserler ve Boğaz nedeniyle turist çekerken Antalya güneş turizminin gözdesi. Muğla, Bodrum ve Datça gibi turizm merkezleriyle ilgi odağı olurken Edirne, genellikle Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden gelen turistlerin tercihi oldu. Nevşehir ise Kapadokya ile turistlerin gözdesi durumunda.

Hedef 65 milyon turist

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