Türkiye'de akaryakıt ürünlerinin yüzde 99,3'ü teknik düzenlemelere uygun

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kurum tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi'nin (AKİS) 2023 çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yaz ve kış dönemlerinde toplam 677 motorin ve 628 benzin numunesi alındı.

Bu kapsamda, denetime tabi tutulan istasyonların ülkedeki tüm istasyonları temsil edecek şekilde basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçildiğinin belirtildiği açıklamada, numune alma işlemlerinin Kurum ile protokolü bulunan İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Alınan numunelerin, akredite laboratuvarlarda analiz edilerek ilgili standartlara göre değerlendirildiği ifade edilirken, incelemelerin benzinde 27, motorinde ise 20 kriter üzerinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Böylece, AKİS 2023 sonuçlarına göre motorin numunelerinin yüzde 99,9'u, benzin numunelerinin de yüzde 98,7'si ilgili teknik düzenlemelere uygunluk gösterirken, sistem kapsamında analiz edilen numunelerin yüzde 99,3'ünün standartta belirtilen değerlerle uyumlu olduğu tespit edildi.

Yalnızca Samsun'da bir motorin numunesinin "kükürt oranı" parametresinde teknik düzenlemelere aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, benzin ürünlerinde ise Bolu, Bursa, İstanbul ve Sakarya'dan alınan 8 numunenin, "araştırma oktan sayısı" ve "motor oktan sayısı" kriterleri bakımından standartta belirtilen sınır değerlere uygun çıkmadığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm numunelerin, ulusal marker seviyesi açısından da değerlendirildiği ve tamamının yasal sınırları karşıladığı kaydedilirken, bu sonucun piyasaya arz edilen yakıtların tamamının yasal yollarla piyasaya arz edildiğini gösterdiğine işaret edildi.

EPDK, AKİS sistemiyle akaryakıt kalitesinin izlenmesi ve kayıt dışı uygulamaların önlenmesini hedefliyor

İlk olarak 2011'de başlatılan AKİS uygulamasının, 2023 itibarıyla 10. kez yaz ve kış dönemi olmak üzere tam kapsamlı biçimde uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Yıllar itibarıyla elde edilen sonuçlar, Türkiye'de akaryakıt kalitesinin en üst seviyede olduğunu ortaya koymaktadır." denildi.

Açıklamada, özellikle son 3 yılda teknik düzenlemelere aykırılık oranlarının azaldığı ve piyasada bulunan akaryakıtın kalite açısından olumlu bir seyir sergilendiğinin görüldüğü belirtildi.

EPDK'nin AKİS'le akaryakıt kalitesinin izlenmesi ve kayıt dışı uygulamaların önlenmesini hedeflediğinin altı çizilen açıklamada, "AKİS sayesinde hem çevresel riskler azaltılmakta hem de tüketicilerin araçlarına uygun, güvenilir yakıt kullanması sağlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kolluk kuvvetlerinin özverili çalışmaları, TÜBİTAK ile birlikte yürütülen ulusal marker projesi, bayi ve depo otomasyon sistemlerinin başarıyla uygulanması sayesinde kaçak akaryakıtın Türkiye'nin gündeminden tamamen çıktığı belirtildi.