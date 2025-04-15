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Ekonomi
AA 15.04.2025 10:40

İnşaat üretim endeksi şubatta yıllık bazda arttı

İnşaat üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi şubatta yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta yıllık bazda yüzde 12,7 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 14,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 10,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi şubatta aylık bazda ise yüzde 0,3 azaldı.

Endeks, şubatta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,2 azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,6 artış gösterdi.

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İnşaat Sektörü TÜİK
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