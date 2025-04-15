Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2024 Şubat'ta 15 milyon 125 bin 704 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 15 milyon 293 bin 843 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının şubatta, bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldığı belirlendi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalırken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 artış gösterdi.