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Ekonomi
AA 15.04.2025 10:43

Otomotivde tarifeler geçici olarak askıya alınabilir

ABD Başkanı Donald Trump, üreticilere "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti.

Otomotivde tarifeler geçici olarak askıya alınabilir

ABD Başkanı Trump, ABD'li otomobil üreticilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" söyleyerek, "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmeleri için zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutulması olasılığına işaret etti.

Başkan Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.

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Otomotiv Donald Trump Gümrük Vergisi
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