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Ekonomi
AA 17.06.2024 11:01

Hamsi avcılığına kota uygulanacak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyecek yeni kuralların belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, hamsi avcılığında kota uygulamasına geçileceğini söyledi.

Hamsi avcılığına kota uygulanacak

Özkaya, 2020'den bu yana su ürünleri kaynaklarının korunması ve kullanılması dengesi içinde yürütülen iki tebliğin süresinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

Yeni tebliğ için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Özkaya, "2024-2028 yıllarında, 4 yıllık süreyle geçerli olacak 50 maddelik ticari tebliğimiz için sektörden görüşler alındı. Gelecek 4 yıl için ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen yeni kurallar belli olacak." dedi.

"Denizlerde av sezonu aynı dönemde başlayacak"

Türkiye'de denizlerde av sezonunun başlama tarihinin farklılık gösterdiğine dikkati çeken Özkaya, "Bazı balıkçılarımız ülkede farklı zamanlarda başlayan av sezonundan olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Yapılması öngörülen değişiklikle Türkiye'nin bütün bölgelerinde denizlerde av sezonu aynı dönemde başlayacak. Akdeniz gibi sıcak iklimlerde yakalanan balıklara bakabilmenin dikkate alınması lazım. Teknelerde buz olması gerekiyor." diye konuştu.

"Belirlenen boylardan küçük balıkların yakalanması önlenecek"

Özkaya, balıkçılıkta kota uygulamasının getirilmesi gerektiğini uzun zamandır dile getirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde en önemli konu sürdürülebilirlik. Ülkemiz denizlerinde en çok yakalanan balık hamsi. Yeni düzenlemeyle hamsi avcılığında kota uygulamasına geçilecek. Bunun için de çıkış noktaları ayarlanacak. Belirlenen kotadan fazla avlanılamayacak. Bu sayede fiyat istikrarı da sağlanacak. Tüketiciler balığı sezonda aynı fiyattan tüketebilecek. Belirlenen boylardan küçük balıkların yakalanmasının tamamen önüne geçilecek. Stoklar üzerindeki baskı azalacak."

Kota uygulamasıyla teknelerde daha az yakıt tüketileceğini belirten Özkaya, böylece balıkçıların gelirlerinin artacağını da sözlerine ekledi.

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