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Ekonomi
AA 16.06.2024 13:21

Hava yollarında e-ticaret hacmi 102,4 milyar liraya çıktı

Covid-19 salgınıyla hava yolları sektöründe 2020 yılında 9,24 milyar liraya düşen e-ticaret hacmi, geçen yıl 102,4 milyar liraya çıkarak son 5 yıldaki en yüksek seviyesini gördü.

Hava yollarında e-ticaret hacmi 102,4 milyar liraya çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, Covid-19 salgını döneminde hava yolları, seyahat, taşımacılık ve depolama sektörlerinde yaşanan e-ticaret hacmindeki azalma, salgın etkisinin ortadan kalkmasıyla geçen yıl en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Hava yollarında 2019 yılında 15,38 milyar lira olan e-ticaret hacmi, salgının başladığı 2020 yılında 9,24 milyar liraya geriledi. Söz konusu dönemde sektörde yüzde 39,92 daralma yaşandı.

Hacim, 2022'de hava yolları sektöründe 45,1 milyar lirayken geçen yıl 102,4 milyar liraya ulaştı. Böylelikle salgın döneminden sonra en yüksek hacim tutarı elde edildi.

Sektörde 2019 yılında 17,58 milyon işlem yapılırken, bu sayı yine Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de 10,24 milyona geriledi.

2022'de yapılan işlem sayısı 15,39 milyon olurken, geçen yıl bu sayı 25,33 milyona çıktı.

Hava yolları sektörünün toplam e-ticaretteki payı geçen yıl yüzde 5,55 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2019'da yüzde 12'ye yakındı.

Sektörde geçen yıl yapılan harcamaların sepet ortalaması ise 2 bin 456 lira oldu.

Seyahat, taşımacılık ve depolama sektöründe görünüm

Seyahat, taşımacılık ve depolama sektöründe e-ticaret hacmi 2019 yılında 9,30 milyar lira iken, 2020'de 4,99 milyar liraya geriledi. Bu dönemde sektörde yüzde 46,3 daralma meydana geldi. Hacim 2022'de 23,97 milyar lira iken geçen yıl 52,36 milyar liralık tutar elde edildi.

Sektörde 2019 yılında 53,36 milyon işlem gerçekleşirken, 2020'de bu sayı 32,60 milyona geriledi. Bu dönemde işlem sayısında yüzde 38,91 daralma yaşandı. Sektörde 2022'de 91,19 milyon olan işlem sayısı geçen yıl 118,39 milyona ulaştı.

Sektörün toplam e-ticaretteki payı geçen yıl yüzde 3'ün altında kalırken, bu oran 2019'da yaklaşık yüzde 7 seviyesindeydi.

Sektörde 2023'te yapılan harcamaların sepet ortalaması ise 442 lira olarak kayıtlara geçti.

Her iki sektörün e-ticaret hacmi ve işlem adedi artmış olsa da toplam e-ticaretteki paylarının 2019 düzeyine ulaşamadığı görüldü.

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