Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğine hazırlık için 1 Ocak 1996'da yürürlüğe giren, taraflar arasında tek gümrük tarifesinin uygulanmasını sağlayan Gümrük Birliği Anlaşması'nın üzerinden 25 yıl geçti.

Sorunlar içeren bir ortaklık ilişkisine dönüştü

Çeyrek asrı geride bırakan anlaşma, zamanla Türkiye için sorunlar içeren bir ortaklık ilişkisine dönüştü. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye yapılmaması, anlaşmanın AB lehine tek taraflı işlemesine neden oldu. Beklenti yeni dönemde Gümrük Birliğinin güncellenmesinin müzakere sırasında ilk sırada olması.

"Türkiye tabiri caizse topun ağzında oluyor"

Türkiye ve AB arasında görünse de bu ekonomik çerçevenin iki taraf arasında kalmadığını söyleyen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Sadık, "Artık Türkiye ile olan anlaşmanın boyutlarını geçen daha derinlemesine anlaşmalar imzalamaya başladı AB. Bunların her biri imzalandıkça Türkiye tabiri caizse topun ağzında oluyor. Bir an evvel güncellenmesi gerekiyor." dedi.

15 olan AB üye sayısı 27'ye çıktı

İmzalandığı dönemin şartlarına göre hazırlanan anlaşma, taraflar arasındaki ticareti sınırlandırıyor. Gümrük Birliğinin yürürlüğe girdiği dönemde 15 olan Avrupa Birliği'nin üye sayısı genişleme politikaları ile 27'ye çıktı.

Üçüncü ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları da Türkiye için dezavantaj oldu.

Türk araçlarına uygulanan kotalar ve karar alma süreçlerinde Türkiye'nin yeterince yer almaması da sorun başlıklarından.

Sanayi ürünlerinin esas alındığını ve burada Avrupa ülkelerinin önemli avantajları olduğunu kaydeden Sadık, "Bu anlamda Türkiye'nin bu sürecin içerisine tarım ürünleri, e-ticaret, çeşitli hizmetlerin eklenmesi ve hem Türkiye hem AB için kazancı olan bir sistem haline gelmesi için güncellenmesi gerekmekte." diye konuştu.

Türkiye 2020'de 57 üst düzey görüşmede güncellemeyi gündeme getirdi

Gümrük Birliğinin güncellenmesi için ilk adım 2014'te atıldı. Teknik müzakereler tamamlandı, görüşmeler sürüyor. Türkiye 2020'de 57 üst düzey görüşmede güncellemeyi gündeme getirdi.

Güncelleme ile Türk firmalarının Avrupa pazarında rekabetçiliğinin artırılması öngörülüyor.

Haber: Ahmet Furkan Arvas

Kamera: Ender Bediz