Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, sosyal yardımlara ayrılan kaynağın arttığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2002'de 1,3 milyar lira olan sosyal yardım miktarı 2020'de 53 kat artarak 69,3 milyar liraya, 2002'de yüzde 0,38 olan sosyal yardımların GSYH'ye oranı 2020'de yüzde 1,37'ye, 2002'de yüzde 1,19 olan sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 2020'de yüzde 5,76'ya yükseldi. Nakdi yardımların tüm yardımlar içindeki oranı yüzde 96 oldu."

2020'de sosyal yardım yapanların kurumsal dağılımında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yüzde 81,7 ile ilk sırada geldiği vurgulanarak, Bakanlığı yüzde 11,6 ile belediyeler, yüzde 4,6 ile Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüzde 1,4 ile Türkiye Kömür İşletmeleri, yüzde 0,5 ile Milli Eğitim Bakanlığı ve yüzde 0,2 ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün izlediği kaydedildi.