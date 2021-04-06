Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 07:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Subaru üretime ara verecek
[Fotoğraf: AA]
Otomobil üreticisi Subaru, çip tedariki problemi nedeniyle Japonya'daki tesislerinde üretime 2 hafta ara vereceğini açıkladı.
Akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.
Otomobil üreticisi Subaru, motor ve fren sistemlerinde yaygın kullanılan çiplerin tedarikinde yaşanan problem nedeniyle üretime ara vereceğini duyurdu.
Firma, başkent Tokyo yakınlarındaki Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç ürettiği motor ve montaj fabrikalarında üretimi yaklaşık 2 hafta durduracak.
Geçici durdurma Subaru'nun Forester SUV ile Legacy sedan modellerinin imalatını sekteye uğratacak.
Seri üretim hatlarının birinin 21 Nisan'da, tamamının ise 10 Mayıs sonrası normale döneceği kaydedildi.
Etiketler: Akıllı Telefonlar Otomotiv
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