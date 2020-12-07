Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 464,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 464,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 463 lira 90 kuruşken satışı ise 464 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 747 lira satış fiyatı ise 752 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 7 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: