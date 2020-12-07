Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, DHA
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kayseri'ye ulaştı
[Fotoğraf: AA ]
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı'na ulaştı. 15 dakika personel molasının ardından yoluna devam eden trenin, yarın akşam saatlerinde Kars’a ulaşması bekleniyor.
Türkiye’den Çin’e giden ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı’na girdi. İhraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, buradaki 15 dakikalık personel molasının ardından Kars’a doğru hareket etti.
Türkiye içindeki 2 bin 323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a ulaşması planlanan ihracat treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.
Tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak. 42 konteyner taşıyan tren Çin’e beyaz eşya götürüyor.
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