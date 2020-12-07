Türkiye’den Çin’e giden ilk blok ihracat treni, Kayseri Tren Garı’na girdi. İhraç ürün taşıyan ve 8 bin 693 kilometre yol kat edecek olan tren, buradaki 15 dakikalık personel molasının ardından Kars’a doğru hareket etti.

Türkiye içindeki 2 bin 323 kilometrelik parkurunu 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars'a ulaşması planlanan ihracat treni, Kars'tan sonra Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

Tren, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak. 42 konteyner taşıyan tren Çin’e beyaz eşya götürüyor.

