Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 7 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,84 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 7 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,84 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8530'dan işlem gördü.
7 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,7880
|
7,7890
|
7,8430
|
7,8440
|
Avro
|
9,4630
|
9,4640
|
9,5210
|
9,5220
|
Sterlin
|
10,4970
|
10,5500
|
10,4260
|
10,4770
|
İsviçre Frangı
|
8,7430
|
8,7870
|
8,7880
|
8,8320
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,7580
|
7,8380
|
7,8130
|
7,8930
|
Avro
|
9,4230
|
9,5030
|
9,4810
|
9,5610
|
Sterlin
|
10,4370
|
10,6470
|
10,3660
|
10,5760
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