Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,84 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7440, en yüksek 7,9182 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,8044'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,8530'dan işlem gördü.

7 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: