Gençlerin işgücüne katılma oranı yüzde 60,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İşgücü Piyasasında Gençler 2024" verisini açıkladı.

İşgücü Piyasasında Gençler adlı özel konulu araştırma, 2024 yılı boyunca Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte hanelerde yer alan 15-34 yaş grubundaki fertlere uygulandı.

Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen araştırmayla, işgücü piyasasındaki gençlerin eğitim geçmişlerinin ve işe geçiş sürelerinin yanı sıra, yapılan iş ile eğitim düzeyi, eğitim alanı ve beceri eşleşmelerinin ortaya konulması amaçlandı.

Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2024'te 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan 24 milyon 291 bin kişilik nüfusun, 14 milyon 606 bini işgücünde yer aldı. Bu yaş grubunda istihdam edilenlerin sayısı 12 milyon 744 bin kişi iken, işsiz sayısı ise 1 milyon 862 bin kişi olarak kayıtlara geçti. 15-34 yaş grubunda işgücüne katılma oranı yüzde 60,1, istihdam oranı yüzde 52,5 ve işsizlik oranı yüzde 12,7 olarak tahmin edildi.

Gençlerin yüzde 17,7'si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi

15-34 yaş grubunda istihdam edilen gençlerin yüzde 25'inin lise altı, yüzde 24,7'sinin 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitim seviyesine sahipken, yüzde 18,2'sinin genel lise mezunu olduğu görüldü.

Lise ve üstü eğitimli gençler arasında, eğitimi süresince eğitiminin bir parçası olarak (staj veya çıraklık gibi) en az 1 ay çalışma deneyimi olanların istihdam oranının yüzde 68,6 olduğu tespit edilirken, bu oran erkeklerde yüzde 82,2, kadınlarda ise yüzde 54,8 olarak gerçekleşti.

Çalışma deneyimi olmayan veya 1 aydan kısa süreli çalışma deneyimine sahip gençler için istihdam oranı, yüzde 55,8 oldu.

Gençlerin yüzde 17,7'si eğitimini yarıda bıraktı veya bölüm değiştirdi. Eğitimini yarıda bırakan veya bölüm değiştiren gençlerin yüzde 22,5'i ekonomik nedenler, yüzde 17,2'si eğitim programının beklentisini karşılamaması, yüzde 14,1'i ailevi nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bıraktığını veya bölüm değişikliği yaptığını beyan etti.

3 aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı yüzde 21,7

İstihdamdaki gençlerin yüzde 67,2'si eğitim seviyesi ile yaptıkları işin gereksinimlerinin uyumlu, yüzde 25,4'ü eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek ve yüzde 7,4'ü de eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu bildirdi.

4 yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitime sahip gençlerin yüzde 74,7'si eğitim seviyesi ile yaptığı işin gereksinimlerinin uyumlu olduğunu belirtti. Mesleki veya teknik lise mezunlarında, eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha yüksek olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 32,7 iken, bu oran 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarında yüzde 34,6 olarak kaydedildi. Lise altı eğitim seviyesine sahip gençlerin yüzde 11,7'sinin ise eğitim seviyesinin yaptığı işin gereksinimlerinden daha düşük olduğunu aktardı.

İstihdamda olan gençlerden, becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 27,1 iken, düşük olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 2,6 oldu. Becerileriyle yaptığı işin uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 77,7 iken, mesleki veya teknik lise mezunlarında bu oran yüzde 62,3 olarak gerçekleşti. Becerilerinin yaptığı işin gerekliliklerinden yüksek olduğunu beyan edenlerin oranı 4 yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda yüzde 20,8, mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 34 oldu.

Mevcut durumda eğitime devam etmeyen 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 15,7'si, 3 aydan uzun süreli ilk işine, eğitimlerini tamamladıktan veya yarım bıraktıktan sonra ilk 6 ay içinde başladığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 17,3, kadınlarda yüzde 14 olarak kaydedildi.

Eğitiminden sonra, 3 aydan uzun süreli bir işte çalışmayan gençlerin oranı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 33,9 oldu.