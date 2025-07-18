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Ekonomi
AA 18.07.2025 11:22

Rekabet Kurulu'ndan Mastercard ve Visa hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, küresel çapta kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında, Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmasını engelledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan Mastercard ve Visa hakkında soruşturma

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurt dışındaki işyerleriyle yaptıkları "ikili anlaşmalar" sayesinde, Türk tüketicilerin ödemelerini yerelleştirerek hizmet sunabiliyor.

Bu model, işlemlerin Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmadan gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Ancak, Rekabet Kurumu'nun yerinde yaptığı incelemelerde elde ettiği ilk bulgular, Mastercard ve Visa'nın bu tür ikili anlaşmaları kendi "şema kurallarına" aykırı bularak engellemeye çalıştığını ortaya koydu.

Açıklamada, iki şirketin bu anlaşmaları yapan ödeme kuruluşlarıyla çalışan bankalara yaptırım uygulamak gibi yöntemlerle baskı kurabildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, "Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi" ve bu yolla "alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması" iddiaları detaylı bir şekilde incelenecek.

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