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Ekonomi
AA 18.07.2025 10:02

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 10.381,25 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kazanarak 10.370,80 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,54 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.381,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,26 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına yönelik endişelere karşın, ülkede büyük banka ve şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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