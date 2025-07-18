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Ekonomi
AA 18.07.2025 09:04

Altının gramı 4 bin 335 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 335 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 261 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 295 liradan satılıyor.

Altının gramı 4 bin 335 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 4 bin 322 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 4 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 261 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 295 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yeni günde yatay seyirle 3 bin 340 dolardan işlem görüyor.

ABD'de makroeknomik verilerin iyi gelmesi

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin iyi gelmesi sonrasında dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatında gerileme görüldü.

ABD'de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 12 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 221 bin oldu. Üst üste 5 haftadır azalan ve üç ayın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuru sayısı, piyasa beklentilerinin de altında gerçekleşti.

Analistler, açıklanan verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyduğunu ve bundan dolayı da güvenli liman varlıklara talebin azaldığını söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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