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Ekonomi
AA 18.07.2025 06:34

Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin tescil başvurusu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından uygun bulundu.

Türkiye'nin iki ürünü daha AB tescili yolunda

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, sosyal medya hesabından, Türk ürünlerinin AB'deki tescil süreçlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

AB Komisyonu tarafından tescil başvurusu uygun bulunan Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını belirten Durak, şunları kaydetti:

"Bu ürünler, üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından tescillenecek. AB'de tescilli 36 coğrafi işaretimiz bulunuyor, yeni tescillerle bu sayıyı artırmak ve coğrafi işaretlerimizi uluslararası ölçekte markalaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun."

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