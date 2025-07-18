Trafikteki toplam araç sayısı haziranda 184 bin 554 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Haziran 2025'te trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtı sayısı 189 bin 237 oldu. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,7'lik bir azalmaya işaret etti.

Haziran ayında tescil edilen araçların yüzde 48,7 ile neredeyse yarısını motosikletler oluşturdu. Motosikleti, yüzde 38,2 ile otomobil, yüzde 7,8 ile kamyonet ve yüzde 3,1 ile traktör takip etti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre incelendiğinde, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2,0'lık düşüşler yaşanırken; geçen yılın aynı ayına göre ise motosiklette yüzde 7,4, otomobilde yüzde 4,5'lik azalışlar dikkati çekti.

Trafikteki toplam araç sayısı 32,3 milyonu aştı

Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 32 milyon 366 bin 546'ya ulaştı. Toplam araç parkının yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken, onu yüzde 20,6 ile motosiklet ve yüzde 14,8 ile kamyonet izledi.

Haziran ayında noterler aracılığıyla devri yapılan 840 bin 22 taşıtın ise yüzde 66,6'sını otomobil oluşturarak ikinci el piyasasındaki hareketliliğe öncülük etti.

Sıfır otomobillerde en çok satılan Volkswagen

Ay içerisinde trafiğe 72 bin 361 adet sıfır otomobilin kaydı yapıldı. Marka bazında bakıldığında yüzde 8,3'lük pazar payıyla Volkswagen zirvede yer aldı. Onu yüzde 8,1 ile Renault, yüzde 6,0 ile Peugeot ve Fiat takip etti.

Yılın ilk yarısında benzinli ve hibrit otomobiller öne çıktı

Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında, trafiğe 1 milyon 89 bin 741 adet taşıtın kaydı yapıldı. Trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,2 artarak 23 bin 801 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yakıt türü dağılımında benzin, yüzde 46,3'lük payla liderliğini korudu. Hibrit otomobiller yüzde 27,3 ile ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobillerin payı yüzde 16,2'ye ulaştı. Dizel otomobillerin payı ise yüzde 9,3'te kaldı.

Trafiğe kayıtlı mevcut 16,7 milyon otomobilin genel dağılımında ise yüzde 33,4 ile dizel, yüzde 31,1 ile LPG'li araçlar hala çoğunluğu oluşturuyor.

Otomobilde favori renk yine "gri" oldu

Yılın ilk altı ayında tescil edilen otomobillerin renk tercihleri de belli oldu. Sürücülerin yüzde 40,6'sı "gri" renkli otomobilleri tercih ederken, bu rengi yüzde 24,5 ile "beyaz" ve yüzde 13,2 ile "siyah" izledi.