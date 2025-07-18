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Ekonomi
TRT Haber 18.07.2025 11:44

Kamu işçilerine 3. zam teklifi sunuldu

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde üçüncü teklif belli oldu. İşveren tarafı bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay ve 2026'nın ilk ve ikinci 6 ayı için gerçekleşen enflasyon oranında zam teklif etti.

Kamu işçilerine 3. zam teklifi sunuldu

Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında işveren ve işçi tarafları bir araya geldi.

Toplantı, saat 11.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

İşveren tarafının bu toplantıda kamu işçisi için üçüncü teklifini sundu. 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 17 olan teklifini yüzde 24'e yükseltti. İkinci 6 ay için yüzde 10 olan teklif, "ikinci 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında" olarak güncellendi.  2026'nın her 6 aylık dilimi için de gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam teklifi yapıldı. Önceki teklif, 2026 için yüzde 7 ve yüzde 5 zam verilmesiydi. 

Yeni teklif, gelecek hafta Türk-İş ve Hak-İş tarafından değerlendirilecek.

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