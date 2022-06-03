Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 102 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde 125 ülkeye 577 milyon 86 bin dolar değerinde gemi ve yat ihracatı yapıldı. İhracatın Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,6 oldu.

Lider İstanbul

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin 26 kentinden gemi ve yat ihraç edilirken, toplam dış satımın 297 milyon 400 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 52'sine karşılık geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren kentler, 204 milyon 955 bin dolarla Yalova, 30 milyon 329 bin dolarla İzmir, 21 milyon 26 bin dolarla Bursa ve 9 milyon 972 bin dolarla Ankara olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Norveç'e

Sektörün bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Norveç oldu. Norveç'e yılın ilk çeyreğinde 215 milyon 362 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 37 milyon 331 bin dolarla Pakistan, 29 milyon 114 bin dolarla Marshall Adaları, 27 milyon 119 bin dolarla Kuveyt ve 24 milyon 704 bin dolarla İrlanda takip etti.