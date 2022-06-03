Özelleştirme kapsamındaki Ankara, İzmir ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışı ve imar planı değişikliği onaylandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'ndeki taşınmazın 533 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Anka Kervansaray Konut Yapı Kooperatifine satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Mamak ilçesi Üreğil Mahallesi'ndeki taşınmazın 126 milyon 500 bin lirayla en yüksek teklifi sunan Yükselen Koleji Eğitim AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki taşınmazın 101 milyon lira, Reisdere Mahallesi'ndeki diğer taşınmazın da 71 milyon 500 bin lirayla en yüksek teklifi veren Alares Elektrik Üretim AŞ'ye satılması uygun görüldü.

Maliye Hazinesine kayıtlı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Mahallesi'ndeki parselin 390 milyon lirayla en yüksek teklifi veren Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'ye satışı uygun bulundu.

İmar planı değişiklikleri

Öte yandan, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin, "otel alanı, rekreasyon alanı ve yol kararları getirilmesine" yönelik Özelleştirme Başkanlığınca hazırlanan imar değişikliği planı ile uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki parsele ilişkin "ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları getirilmesine" yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğüne kayıtlı Denizli'nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi'nde bulunan parsele ilişkin "ticaret, turizm, konut alanı, terminal, trafo alanı, park ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanması uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı İzmir'in Seferihisar ilçesi Payamlı Mahallesi'ndeki parsele ilişkin "ticaret, turizm alanı, park alanı ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ'ye kayıtlı İzmir'in Aliağa ilçesi Aliağa Mahallesi'ndeki 3 parselin ve mülkiyeti Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ adına kayıtlı 4 parseldeki taşınmaza ilişkin, "sanayi tesis alanı, teknik altyapı alanı ve yol kullanım kararları" getirilmesine yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi'ndeki parsele ilişkin konut, okul, sağlık tesisi, kültürel tesis, trafo alanı, yolun da aralarında olduğu imar planı değişikliğine itirazların ise reddedilmesine karar verildi.