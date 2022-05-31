Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 368 milyon dolar, ithalat yüzde 35 artışla 29 milyar 480 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,5 artarak 6 milyar 113 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı nisan 2021'de yüzde 85,9 iken geçen ay yüzde 79,3'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat nisanda yüzde 22,9 artarak 17 milyar 794 milyon dolardan 21 milyar 869 milyon dolara yükseldi.

Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,4 artarak 18 milyar 227 milyon dolardan 21 milyar 223 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası nisanda 647 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 19,6 artışla 43 milyar 92 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 103 olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayisinin payı yüzde 95 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 95, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2 oldu.

Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, nisanda ara malların payı yüzde 81,6, sermaye mallarının payı yüzde 10,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,4 olarak hesaplandı.

İthalatta, ocak-nisan döneminde ara malların payı yüzde 82,5, sermaye mallarının payı yüzde 10,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,1 oldu.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Nisanda ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 2 milyar 2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'yı 1 milyar 778 milyon dolarla ABD, 1 milyar 168 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 124 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 86 milyon dolarla Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 7 milyar 286 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 5 milyar 830 milyon dolarla ABD, 4 milyar 511 milyon dolarla İtalya, 4 milyar 375 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 4 milyar 200 milyon dolarla Irak takip etti.

İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,4'ne karşılık geldi.

İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Nisanda Rusya'dan yapılan ithalat 5 milyar 467 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi 3 milyar 294 milyon dolarla Çin, 2 milyar 8 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 71 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 56 milyon dolarla Hindistan takip etti.

İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,7'sini oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Bu ülkeden 18 milyar 187 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Rusya'yı 13 milyar 182 milyon dolarla Çin, 7 milyar 522 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 719 milyon dolarla ABD, 4 milyar 34 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41'ine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ihracat yüzde 8,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,4 artarken ithalat aynı kaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 27,8, ithalat yüzde 37,6 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 olarak hesaplandı. Ocak-nisan döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.

Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,1 olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 67,6 oldu. Aynı dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10 olarak belirlendi.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 22 milyar 64 milyon dolara, ithalat yüzde 38 yükselerek 28 milyar 810 milyon dolara ulaştı.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 121,1 artışla 3 milyar 50 milyon dolardan, 6 milyar 746 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2021'de yüzde 85,4 iken geçen ay yüzde 76,6'ya geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, bu yılın ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 yükselerek 78 milyar 772 milyon dolara, ithalat yüzde 39,7 artarak 111 milyar 767 milyon dolara çıktı.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 120,7 artarak 14 milyar 953 milyon dolardan 32 milyar 994 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2021 döneminde yüzde 81,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 70,5'e geriledi.