Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 104,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 91 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Haziranda 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, temmuzda 10,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar liralık, ağustosta da 74,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 43 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Dış borçlanmaya gidilmeyecek

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 22,1 milyar lirasının piyasadan, 5,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuz iç borçlanmasının 16,8 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustos ayındaki iç borçlanmanın ise 39,5 milyar lirasının piyasadan, 1,2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,4 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Haziranda 24,9 milyar liralık, temmuzda 17,7 milyar liralık, ağustosta da 85 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 22,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.