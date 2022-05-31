Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne 22 akademisyen alınacak
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 22 akademisyen alınacak. Başvurular, 13 Haziran'a kadar üniversitenin resmi sitesinden yapılabilecek.
Fen Fakültesine 5, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 2, Orman Fakültesi ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er profesör atanacak.
Tıp ve Mühendislik fakültelerinde 2'şer, İktisadi ve İdari Bilimler, Eczacılık, Fen, Orman ile Sağlık Bilimleri fakültelerinde ise 1'er doçent görevlendirilecek.
Eczacılık, Fen, Mühendislik ile Orman fakültelerine de 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.
Kadrolara başvurular, 13 Haziran'a kadar online.ktu.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi
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