Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Hannover Messe, iki yıl çevrim içi ortamda düzenlendikten sonra bu yıl yeniden fiziki katılımla Almanya’nın Hannover kentinde başladı.

Fuarda İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) düzenlediği ve 4 ayrı salona yayılan milli katılım alanında 49 firma bulunurken, 45 firma da bireysel stantlarıyla Hannover Messe’deki yerini aldı.

Türkiye, fuarda katılımcı firma sayısında ev sahibi Almanya'dan sonra 4'üncü büyük yabancı katılımcı oldu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarda İstanbul’un sahip olduğu üretim gücüne dikkati çekti, teşvik paketi talebini yineledi.

''Firmaların dünyanın beklentilerine uygun hale gelmesi gerekli''

İstanbul için teşvik paketinin önemini vurgulayan Acdagiç, ''İstanbul'a özel bir teşvik paketini de içerecek bir yaklaşımın devreye girmesinin hem Türkiye’nin üretim kabiliyetinin artması hem de İstanbul'daki firmaların hızlı bir şekilde kendilerini yeni trendlere ve dünyanın beklentilerine uygun hale getirmesi konusunda çok önemli olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

Enerji verimliliği konusunda teknolojinin önemine değinen Avdagiç, ''Özellikle yeşil mutabakat, dijitalizasyon, teknoloji yenileme ve çevreye duyarlılığın artırılması konusunda daha verimli enerji kullanımı konusunda teknolojilerin ve süreçlerin yenilenmesi gerekiyor'' diye konuştu.