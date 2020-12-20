Koronavirüs salgınına rağmen gayrimenkul satışında rekor kırıldı. Ocak-Kasım döneminde Türkiye'de 2 milyon 464 bin gayrimenkul satıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en fazla satış 351 bin 518'le İstanbul'da oldu. Ankara'da 200 bin 311, İzmir'de 134 bin 120 gayrimenkul el değiştirdi.

Satışlarda 456 milyar 224 milyon liralık değer ibraz edilerek rekor kırıldı.

Sıralama yine değişmedi. İstanbul 141 milyar 535 milyon lira ile ilk sırada yer aldı. Onu, 43 milyar 535 milyon lira ile Ankara, 31 milyar 794 milyon lira ile İzmir takip etti.

Satışlardan 16 buçuk milyar liralık harç geliri elde edildi.

Geçtiğimiz yıl 2 milyon 338 bin gayrimenkul satışı olmuş ve 389 milyar 240 milyon lira değer bildirilmişti.