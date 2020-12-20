Ankara'da bir baba, işsiz kızına ödediği yardım nafakasının kaldırılması için dava açtı.

Kızının, üniversite eğitimini tamamladığını ve artık yardımına ihtiyacı olmadığını gerekçe gösteren baba, yardım nafakasının kızının 25 yaşını doldurduğu tarih itibarıyla kaldırılmasını istedi.

Davalı kız ise mezun olduktan sonra iş bulamadığını, halen KPSS kursuna devam ettiğini öne sürdü. Babasının yardımına ihtiyacı olduğunu savunarak davanın reddini talep etti.

Dava, Ankara 4'üncü Aile Mahkemesi tarafından görüldü. Mahkeme davacıyı haklı buldu, yardım nafakası kaldırıldı. Kızın bitirdiği okul ve mesleği itibarıyla iş bulma ve çalışma imkanına sahip bulunduğuna hükmedildi.

Davalı kız, kararı temyiz etti. Dosya, Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesine gitti. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, kızın herhangi bir işte çalışmadığı ve hemen iş bulma imkanı bulunmadığı gerekçe gösterildi.

Babanın yoksulluğa düşmüş çocuğuna yardım etmesinin bir zorunluluk olduğuna karar verildi.