Üniversiteler, belediyeler, özel sektör, kamu...

İstihdam seferberliği kapsamında, her alanda ve her meslek grubunda eleman alımı devam ediyor.

İŞKUR haziran ayında 57 bin 270 personel için alım duyurusu yaptı. Sene başından bu yana 827 bin 472 kişi işe yerleşti. İŞKUR'da halen iş için 46 bin kişi aranıyor

Kamuda istihdam alanları

En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin polis

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel

8 bin polis alınacak

8 bin polis adayı için Polis Akademisi Başkanlığı'na başvurular başladı.

Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite ve belediye de personel alımı için ilana çıktı.

Sözleşmeli personel için eğitim şartları ilgili kurumlar tarafından belirlendi.

Özel sektörde istihdam alanları

Taşıma ve yükleme işçisi: 9 bin 844

Gazaltı kaynakçısı: 966

Makineci: 862

Temizlik görevlisi: 844

Ön muhasebeci: 717

Satış danışmanı: 591

Lojistik elemanı: 510

Başvurular için www.iskur.gov.tr adresinin takip edilmesi gerekiyor.