Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tekstil sektöründe COVID-19 salgını öncesi iş gücü maliyeti düşük bölgeleri tercih eden Avrupa ülkeleri, hijyen endişesiyle artık yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Açıklamada, "Talebin kayda değer bir bölümünü ise 'Cazibe Merkezleri'ni Destekleme Programı' ile önemli avantajlardan faydalanan Van karşılamaya başladı" denildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmelerinde muhalefetin bir yandan hükümeti işsizlik rakamları üzerinden eleştirdiğini, diğer yandan yatırımlara karşı çıktığını söyledi.

"Gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz"

Karşılarında yatırımcılar arasında kimlik siyaseti güderek ayrımcılık yapan 'sermaye faşisti' muhalefet olduğunu kaydeden Varank, hükümetin, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek için insanüstü gayret gösterdiğine işaret etti:

Varank, "Özellikle de terörden çok çekmiş bölgelerde gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz. Bu projeleri fikir aşamasından hayata geçinceye kadar her adımda titizlikle takip ediyoruz. Van Tekstil Kent Projesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi" dedi.

"En fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz"

Bakan Varank, Van'da sıfırdan tekstil kümelenmesi oluşturduklarına, ileri ve geri bağlantılarıyla bölge sanayisinin lokomotifi olacak altyapıyı kazandırdıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz imalat sanayi sektörleri arasında, en fazla net ihracatı hazır giyimde yapıyoruz. 1 milyonun üzerinde emekçi, doğrudan tekstil ve hazır giyim sektöründe çalışıyor. Kadın istihdamının oranı ise yüzde 68. İşte Van Tekstil Kent, hali hazırdaki rekabet gücümüzü daha da yukarıya çekmemize yarayacak bir yatırım. Hepsinden önemlisi de, kadın ve gençlerin istihdama katılmasına öncü bir rol üstlenecek."