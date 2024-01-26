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Ekonomi
AA 26.01.2024 11:32

Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şırnak Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.

Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

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