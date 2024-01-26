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Ekonomi
AA 26.01.2024 11:25

Yenilikçi KOBİ'lere Avrupa'nın kapısı açılıyor

TÜBİTAK'ın pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası AR-GE projelerini destekleyeceği "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı - Eurostars-3 Programı"nın 2024 yılı 1'inci çağrısı açıldı.

Yenilikçi KOBİ'lere Avrupa'nın kapısı açılıyor

Eureka Sekretaryası ve 37 üye ülke işbirliğiyle "Yenilikçi KOBİ'ler için Avrupa Ortaklığı" altında oluşturulan Eurostars-3 Programı kapsamında 2024 yılının ilk çağrısı açıldı.

2021-2027 dönemini kapsayan Eurostars-3'te, yenilikçi KOBİ'lerin AR-GE, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Bu çağrı kapsamında sunulacak projeler çerçevesinde uluslararası etkin işbirliklerinin oluşturulması, uluslararası düzeyde birlikte araştırma, ürün/teknoloji geliştirme çalışmalarının ve yenilik faaliyetlerinin yürütülmesine destek sağlanarak uluslararası teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluşlar bünyesinde içselleştirilmesi, yeni ve özgün teknolojilerin geliştirilmesi ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda aktif yer alması hedeflendi.

Eurostars projeleri çerçevesinde kurulan uluslararası konsorsiyumun uzun vadede yeni işbirlikleri oluşturabilmesi ve sürdürülebilir olması bekleniyor.

Uluslararası pazarlara erişimin artırılması, carı açığın düşürülmesi, uluslararası teknolojik bilgi birikimine erişimin desteklenmesi ve uluslararası düzeyde benzer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların Türkiye'nin özel sektör, üniversite ya da kamu kuruluşlarının ilgili alanlardaki bilgi birikimlerinin artırılması ve teknoloji transferinin desteklenmesi de hedefler içinde yer alıyor.

Çağrı bütçesi 2,5 milyon avro

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı bütçesi 2 milyon 500 bin avroyken, ilgili çağrıya başvuru yapacak projeler için (Türk proje ortakların) proje bütçesi 500 bin avroyu geçemeyecek.

Türk kurum/kuruluşlarının yapacağı ortaklı proje başvurularında ise proje bütçesi en fazla 750 bin avro olacak. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla yüzde 50'si kadar olabilecek ve projedeki toplam bütçesi 250 bin avroyu aşamayacak.

Proje süresi en fazla 36 ay olacak.

Çağrıya özel önemli hususlar

Özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere özel sektörü teşvik etmek üzere oluşturulmuş bir program olan Eurostars'a, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerini ortak olarak projeye dahil etmeden, kurum ve kuruluşların bu çağrıya tek başlarına yapacakları başvurular kabul edilmeyecek.

Türkiye'nin sanayi kuruluşlarının programdan azami ölçüde faydalanabilmeleri için sermaye şirketi olmayan kurum ve kuruluşlar, ancak Türkiye'de yerleşik en az bir firma (sermaye şirketi) ile başvuru yapabilecek.

Çağrıya proje önerisi sunacak Türkiye'de yerleşik tüm kurum ve kuruluşların ulusal ön uygunluk değerlendirmesinin yapılabilmesi için uluslararası başvuruya ek olarak ulusal çağrı takvimine uygun kuruluş bazlı ön kayıt başvurusu ve ulusal ön proje başvurusunu TÜBİTAK PRODIS üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Ayrıca, uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan Türk ekiplerin TÜBİTAK'a ulusal başvuru yapmaları gerekiyor.

Uluslararası çağrı için son başvuru tarihi 14 Mart, kuruluş bazlı ön kayıt için son tarih 31 Mart ve ulusal ön proje başvuruları için son tarih 2 Nisan olarak belirlendi.

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