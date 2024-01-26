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Ekonomi
AA 26.01.2024 11:29

45'ten fazla ülkeye 50 milyon dolarlık ponza ihraç edildi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 45'ten fazla ülkeye geçen yıl 50 milyon dolarlık ponza taşı ihracatı gerçekleştirildi.

45'ten fazla ülkeye 50 milyon dolarlık ponza ihraç edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dünyadaki tüm rezervin yarısına sahip Türkiye'de, Nevşehir başta olmak üzere farklı illerdeki maden sahalarında çıkarılan ponza, ham madde olarak veya işlenerek kullanılıyor.

Volkanik faaliyetler sonrasında oluşan süngerimsi hafif kayaç, çoğunlukla inşaat, tarım ve tekstil alanında tercih ediliyor.

Ülke genelinde ponza üretiminde faaliyet gösteren 200'den fazla işletme, istihdam ve ekonomiye de katkı sunuyor.

45'ten fazla ülkeye 50 milyon dolarlık ponza ihraç edildi

"20 binden fazla kişiye de istihdam sağlanıyor"

Bims Sanayicileri Derneği (BİMSADER) Genel Başkanı Serhat Sonugelen, AR-GE çalışması ve tanıtıma önem verdiklerini belirterek, ponzaya olan talebin her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.

Katma değerinin yüksek olmasından dolayı ponzayı "beyaz altın" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Sonugelen, şöyle konuştu:

"Dünyada en fazla ponza Türkiye'de bulunmaktadır. ABD, İtalya, Yunanistan başta olmak üzere bazı ülkelerde mevcut. Ülkemizde ise çoğunlukla Nevşehir, Kayseri, Bitlis, Erzurum, Van, Isparta ve Manisa'da bulunmaktadır. Ülkemizdeki rezervin 9 milyar metreküpten fazla olduğu tahmin edilmektedir. Ponza taşı, doğal ve ekolojik bir malzeme. Ponza, ihracat değeri yüksek bir ürün ve 2023'te 50 milyon dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi. 45'ten fazla ülkeye gitti. Çin'den Avrupa'ya kadar birçok ülkeye ponza ihraç edilmektedir. Sektörün iç pazarı da büyük. 20 binden fazla kişiye de istihdam sağlanıyor."

45'ten fazla ülkeye 50 milyon dolarlık ponza ihraç edildi

Ponzadan bu sene yapılan bims blok üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımların sürdüğünü aktaran Sonugelen, 2024 yılı sonundaki ponza ihracat gelirinin 60 milyon doları aşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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