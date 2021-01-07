Türkiye'den geçen yıl 280 bin 924 ton fındık ihraç edildi. Fındık dış satımından 1 milyar 945 milyon 300 bin dolar gelir sağlandı.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 99 bin 887 ton fındık ihracatından 694 milyon 978 bin 741 dolar elde etti. Böylece, ülkenin toplam fındık ihracat tutarının yüzde 36'sına Trabzon merkezli firmalar imza attı.

62 ülkeye fındık ihraç edildi

İl bazında ihracatta Trabzon'u 622 milyon 650 bin 293 dolarla İstanbul ve 226 milyon 601 bin 50 dolarla Giresun takip etti.

Trabzon'dan 2020'de 62 ülkeye fındık ihraç edildi. İtalya, Almanya ve Fransa, kentten en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

İtalya'ya bu dönem 180 milyon 423 bin 639 dolarlık, Almanya'ya 110 milyon 907 bin 729 dolarlık ve Fransa'ya da 53 milyon 496 bin 534 dolarlık fındık ihraç edildi.

"Son 20 yılda ihracatını 10 kat artırma başarısı gösteren tek il"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon'dan yapılan fındık ihracatında hızla gelişen diğer pazarların Brezilya ve Meksika pazarları olduğunu anlattı.

"Trabzon'un fındık ihracatındaki başarısı her geçen yıl gelişti ve son 20 yılda ihracatını 10 kat artırma başarısı gösteren tek il oldu."

Cirav, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında fındık ihracatında düşüş yaşandığını söyledi. Salgının kontrol altına alınmasıyla düzeleceğinden ve fındık ihracatının tekrar artış trendine gireceğinden ümitli olduklarını anlattı.