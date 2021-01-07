Kurutma tesisinin yapımına ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Çaygören Mahallesi civarında başlandı.

Sındırgı'ya bağlı kırsal Osmanlar ve Yaylabayır mahallelerinde faaliyet gösteren üretici kooperatiflerinin de yer aldığı proje için kaba inşaatı tamamlanan tesisin enerji ihtiyacı, Hisaralan bölgesinden aktarılacak 98 derece sıcaklıktaki jeotermal su ile karşılanacak.

Günlük 10 ton meyve ve sebze kurutulacak

Balıkesir ve çevre illere yönelik hizmet verecek tesiste günlük 10 ton kapasiteyle kurutulacak ürünlerin raf ömürlerinin uzatılarak yılın her döneminde satılabilmesi hedefleniyor.

Sebze ve meyvelerin paketlenerek yurt içi ve yurt dışına satışa hazır hale getirileceği, istihdama da katkı sunması amaçlanan tesisin nisan ayında hizmete açılması planlanıyor.

Projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3,5 milyon, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2,5 milyon liralık destek sağladı, Sındırgı Belediyesi de maddi katkıda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Domates ve biberin raf ömrü uzatılacak

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kurutma tesisinin faaliyete başlamasıyla bölgede üretimi fazla olan domates ve biberin raf ömrünün uzatılarak daha uzun mesafelere pazarlanabileceğini söyledi.

Ürünlerin tesiste kurutulmasıyla çiftçinin daha fazla gelir elde edeceğini anlattı.

"Amaç burada sadece Sındırgı'nın bir ürününü kurutmak değil. Domatesi, eriği, maydanozu, rokayı kurutulabilecek, aromatik tıbbi aromatik bitkilerle alakalı lavantayı çaya dönüştürebilecek işlerde olduğu gibi Havran'ın portakalını, mandalinasını da kurutabileceğiz. Kepsut'ta bulunan şeftaliyi de burada kurutma imkanına sahibiz."

[Fotoğraf: AA]

Sevilen kurutulmuş meyveler piyasaya sunulacak

Belediye olarak ilçeyi kalkındırmayı amaçladıklarını anlatan Yavaş, ürünleri jeotermalle birleştirerek özellikle tercih edilen ve insanların tüketmeyi sevdiği kurutulmuş meyveleri piyasaya arz etmek istediklerini vurguladı.

Yavaş, tesisin doğal ürünlere ulaşmak için bir yol açacağını söyledi.

"Elmamızın, armudumuzun, eskiden analarımızın 'kak' dediği ürünü burada üretmiş olacağız. Modern jeotermal enerjiyi kullanarak bu tesiste üretme imkanına kavuşmuş olacağız. Hem insanlar doğalına ulaşacak hem de Sındırgılılar daha çok üretecek. Çiftçi daha çok ürün getirecek ve daha çok kazanacak. Yani bir kompleks halinde inşallah nisan ayında bu tesis devreye girecek ve bu önümüzdeki sezon alımlara başlayacağız. İnanıyorum ki daha profesyonel manada ve bugün elit dediğimiz üst düzey marketlerde ve yurt dışında ihracat ürünü olarak satılabilecek ürünler Sındırgı'dan dünyaya yayılacak."