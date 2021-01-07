Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Aralık 2020'ye ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 2 milyon 956 bin 528, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 924 bin 772 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 4 milyon 883 bin 520 olarak gerçekleşti.

Toplam uçak trafiği 77 bin 288

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 41 bin 979, dış hatlarda 19 bin 955 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 77 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, geçen yıl aralıkta iç hatlarda 37 bin 623 ton, dış hatlarda ise 180 bin 980 ton olmak üzere toplam 218 bin 603 tona ulaştı.

Havalimanları 1 milyonu aşkın uçağa hizmet verdi

Geçen yıl havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 575 bin 262, dış hatlarda 280 bin 571 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 57 bin 247 uçağa hizmet verildi.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 49 milyon 621 bin 174, dış hat yolcu trafiği 31 milyon 986 bin 25 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 81 milyon 657 bin 70 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanlarındaki yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 502 bin 265 ton, dış hatlarda 1 milyon 901 bin 694 ton olmak üzere toplam 2 milyon 403 bin 959 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiği 14 bin 943 olarak gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda Aralık 2020'de iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 796, dış hatlarda 11 bin 147 olmak üzere toplam 14 bin 943 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 399 bin 188, dış hatlarda 1 milyon 276 bin olmak üzere toplam 1 milyon 675 bin 188 olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 185 bin 642 uçak trafiği gerçekleşti. Bu dönemde yolcu trafiği ise 23 milyon 409 bin 132'ye ulaştı.

