Pakdemirli'nin açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD II) 10. başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.

Çağrı ilanı destek bütçesinin yaklaşık 405 milyon lirasını tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yatırım tedbiri, yaklaşık 720 milyon liralık kısmını ise tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbiri oluşturuyor.