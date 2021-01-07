Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırsal alan yatırımlarına 1 milyar 125 milyon liralık destek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal alan yatırımlarına yaklaşık 1 milyar 125 milyon liralık destek vereceklerini söyledi.
Pakdemirli'nin açıklamasına göre, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD II) 10. başvuru çağrı ilanı kapsamında başvuru kabul süreci 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
Çağrı ilanı destek bütçesinin yaklaşık 405 milyon lirasını tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yatırım tedbiri, yaklaşık 720 milyon liralık kısmını ise tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tedbiri oluşturuyor.
Etiketler: Son Dakika Tarım Üretimi Devlet Desteği Destek Ödemesi
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