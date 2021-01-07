Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise “çift eğrilikli baraj tipi” kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olarak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Tamamı Türk mühendisler tarafından inşa ediliyor

Türkiye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 268 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

2021 yılında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamamlanmasına 7 metre kaldı.

143 baraj planlanıyor

Yusufeli Barajı’nın gövdesinin 100 katlı gökdelene eş değer olması bekleniyor.

Baraj inşaatının bulunduğu Çoruh Havzası’nda yan kollar ile birlikte inşa edilecek 143 baraj ve HES projesi ile yılda 14 bin 552 watt elektrik üretimine ulaşılacak.