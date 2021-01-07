Su ürünleri sektörü, 2019 yılında 1 milyar 11 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), sektör ihracatının, 2020 sonunda tarihinin en yüksek rakamı olan 1 milyar 53 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

En çok ihracat Hollanda'ya yapıldı

Türkiye'den yapılan su ürünleri ihracatında Hollanda 133 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Su ürünleri ihracatı Rusya'ya yüzde 49 artışla 132 milyon dolar, İtalya'ya ise yüzde 17'lik artışla 129 milyon dolara ulaştı. Türk su ürünleri 93 ülkeye ihraç edildi.

En çok ihraç edilen balık türü levrek

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatında levreğin 355,6 milyon dolarla en çok ihraç edilen balık türü olduğunu söyledi.

"Levrek ihracatta yüzde 7'lik gelişim gösterdi. Çipura ihracatımız ise yüzde 8,6'lık artışla 311 milyon dolara ulaştı. Alabalık yüzde 3'lük artışla 120 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Orkinos ihracatımız 65,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, en büyük artışı Karadeniz somonunda yakaladık. Karadeniz somonu yüzde 96'lık ihracat artış hızıyla 56,8 milyon dolar ihracata imza attı. Kaya levreğinden yüzde 7,5'lik artışla 6,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik."

Sektörün gelişimine dikkat çeken Kızıltan, "Türk su ürünleri sektörü 2023 yılında 1,5 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyor, salgın da bu yolculuğa engel olamadı" dedi.