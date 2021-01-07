Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.505,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.