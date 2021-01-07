Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 1.515,04 puanla rekor seviyeye çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 1,17 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün yüzde 1,06 değer kazanarak günü 1.505,42 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul Bankacılık
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